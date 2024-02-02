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BBC

حركة النجباء في العراق تعلن استمرار عملياتها ضد القوات الأمريكية

12:48 م الجمعة 02 فبراير 2024

المقاومة الاسلامية في العراق

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بي بي سي

أعلنت حركة النجباء ضمن "المقاومة الإسلامية في العراق" الجمعة، استمرار عملياتها ضد القوات الأمريكية.

وقال الأمين العام للحركة أكرم الكعبي، في بيان، إن "قرارنا عراقي وأننا لن نتوقف حتى تحقيق أمرين هما: إيقاف العمليات على غزة، وانسحاب الاحتلال الأمريكي من العراق".

وتابع الكعبي، أنه بانتظار عودة كتائب حزب الله العراقي، وإلغاء التعليق حينما يُرفع الحرج والأسباب الحاكمة.

وعلقت كتائب حزب الله العراق، الثلاثاء الماضي، عملياتها ضد القوات الأمريكية، عازية السبب إلى "عدم إحراج الحكومة العراقية".

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المقاومة الإسلامية في العراق القوات الأمريكية كتائب حزب الله العراقي أخبار BBC

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