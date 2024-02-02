حزب المعسكر الإسرائيلي: إذا رفض نتنياهو صفقة الأسرى سننسحب من الحكومة

مصراوي

نقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول في حزب المعسكر الإسرائيلي قوله: إذا توصلنا لانطباع أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض الصفقة لاعتبارات سياسية فسننسحب من الحكومة.

وتابع المسؤول الإسرائيلي، أنه إذا أعلن نتنياهو عن حكم عسكري في غزة فسننسحب من الحكومة الإسرائيلية.

وفيما سبق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، إن إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن الدوحة لديها تأكيد إيجابي أولي من حماس، وفق ما أوردته "الجزيرة" في بيان عاجل.

ولفت الأنصاري إلى أن اجتماع باريس توصل إلى مقترح تم تقديمه إلى الطرف الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الدوحة بانتظار رد حركة حماس عليه.

وأوضح الأنصاري أن أساس مقترح باريس يتعلق بطبيعة الهدنة الإنسانية القادمة وأن العمل مازال جاريا على بعض التفاصيل، مشددا على ضرورة الدفع بشكل قوي لإنهاء الصراع في قطاع غزة.

وأشار الأنصاري إلى أن كلا الطرفين اتفقا على الجوهر الذي يمكن أن يقود الهدنة الإنسانية القادمة، آملا أن يتم الأمر خلال أسابيع.