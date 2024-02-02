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BBC

الجيش السوري يتهم إسرائيل باستهداف جنوب دمشق

11:47 ص الجمعة 02 فبراير 2024

الجيش السوري

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بي بي سي

أعلن الجيش السوري أنه "أسقط عدداً من الصواريخ الإسرائيلية" التي أطلقت من هضبة الجولان واستهدفت جنوب دمشق، الجمعة، وفق ما صرح مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية (سانا).

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي، وسط أنباء عن سماع دوي أنباء في محيط دمشق في وقت سابق خلال الليل.

ومنذ الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر، صعدت إسرائيل ضرباتها على أهداف الجماعات المدعومة من إيران في سوريا وقصفت أيضاً الدفاعات الجوية للجيش السوري وبعض القوات السورية.

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BBC
الجيش السوري دمشق الصواريخ الإسرائيلية سوريا أخبار BBC

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