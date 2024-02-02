إعلان

BBC

باكستان تطالب إسرائيل بتنفيذ قرارات العدل الدولية

10:55 ص الجمعة 02 فبراير 2024

وزارة الخارجية الباكستانية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بي بي سي

أدانت وزارة الخارجية الباكستانية "بشدة" الهجوم الذي نفذته قوات إسرائيلية داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة الأسبوع الماضي، واغتالت خلاله 3 شبان زعمت إنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية في إيجاز صحفي أسبوعي إن الهجوم هو "الأحدث في سلسلة من الحرب غير الإنسانية ضد المستشفيات، والتي تندرج ضمن فئة جرائم الحرب التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني".

كما دعت باكستان إلى تنفيذ كامل الإجراءات المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وهو ما يتطلب "وقفا فوريا وغير مشروط لإطلاق النار" وفق البيان.

هذا المحتوى من

BBC
وزارة الخارجية الباكستانية مستشفى ابن سينا الضفة الغربية إسرائيل محكمة العدل الدولية أخبار BBC

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

استكمال المفاوضات بالإنترنت.. بيان من بعثة صندوق النقد بعد زيارتها لمصر
أمطار ورياح.. "الأرصاد" تكشف طقس تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة