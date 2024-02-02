باكستان تطالب إسرائيل بتنفيذ قرارات العدل الدولية

بي بي سي

أدانت وزارة الخارجية الباكستانية "بشدة" الهجوم الذي نفذته قوات إسرائيلية داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة الأسبوع الماضي، واغتالت خلاله 3 شبان زعمت إنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية في إيجاز صحفي أسبوعي إن الهجوم هو "الأحدث في سلسلة من الحرب غير الإنسانية ضد المستشفيات، والتي تندرج ضمن فئة جرائم الحرب التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني".

كما دعت باكستان إلى تنفيذ كامل الإجراءات المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وهو ما يتطلب "وقفا فوريا وغير مشروط لإطلاق النار" وفق البيان.