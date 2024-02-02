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BBC

رويترز: تقديرات أمريكا تشير إلى أن الهجوم على قواتها بالأردن كان بطائرة مسيرة إيرانية الصنع

09:58 ص الجمعة 02 فبراير 2024

الولايات المتّحدة

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نيويورك - (ا ف ب)

قال أربعة مسؤولين أمريكيين لرويترز إن تقديرات الولايات المتحدة تشير إلى أن إيران هي التي صنعت الطائرة المسيرة التي استهدفت قاعدة أمريكية في الأردن مطلع الأسبوع في هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وحمَلت واشنطن مسؤولية الهجوم لفصائل متحالفة مع إيران لكنها قالت أيضا إن إيران تتحمل المسؤولية في نهاية المطاف نظرا لدعمها هذه الفصائل. وهذا هو الهجوم الأول الذي يسفر عن مقتل جنود أمريكيين في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول.

ولم يكشف المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم نشر هويتهم، عن تفاصيل طراز الطائرة المسيرة.

هذا المحتوى من

AFP
أمريكا الولايات المتحدة إيران طائرة مسيرة جنود أمريكيين

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