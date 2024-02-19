الحوثيون: نفذنا عمليتين عسكريتين ضد سفينتين أمريكيتين بعدد من الصواريخ

مصراوي

قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين، إننا نفذنا عمليتين عسكريتين ضد سفينتين أمريكيتين بعدد من الصواريخ المناسبة وكانت الإصابة مباشرة.

وأضاف المتحدث العسكري، أن عملياتنا في البحرين الأحمر والعربي ستتصاعد في الفترة المقبلة لحين رفع الحصار عن قطاع غزة، موضحا أننا قمنا بإغراق سفينة بريطانية بشكل كامل.

وأعلن المتحدث العسكري، تنفيذ 4 عمليات بحرية وجوية خلال ال 24 ساعة الماضية، قائلا "نؤكد حقنا الكامل في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي.

كان المتحدث باسم الحوثيين، قال إن استمرار العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن يظهر الإصرار على حماية إسرائيل ومنحها الوقت لمواصلة عدوانها على غزة.

وأضاف المتحدث، بأن عملياتنا ستزداد تصعيدا ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة لموانئ فلسطين المحتلة حتى توقف العدوان على غزة.

كان المتحدث باسم الاتحاد الأوربي، قال إن المهمة البحرية للاتحاد بالبحر الأحمر تهدف لتنفيذ قرار مجلس الأمن الداعي لتأمين الملاحة بالمنطقة.

وأضاف المتحدث، أن المهمة التي أطلقت في البحر الأحمر وباب المندب والمحيط الهندي بهدف تأمين الملاحة ستستغرق عاما، موضحا أن العملية دفاعية بامتياز ولن تشمل تنفيذ أي غارات على اليمن أو مناطق أخرى.

وتابع المتحدث، أن الاتحاد الأوروبي لا يعتبر أنصار الله في اليمن حركة إرهابية ولا يوجد أي قرار أوروبي في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في غزة هو حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية أمر ضروري.

وأكمل، أنه لن يتحقق أمن مستدام في المنطقة إلا بعد إقامة دولة فلسطينية من خلال حل الدولتين، قائلا: "أي عملية عسكرية في رفح سيكون لها تداعيات لا تحتمل على نحو مليون ونصف فلسطيني بالمدينة".