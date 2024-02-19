إعلام عبري: البرازيل تعلن طرد السفير الإسرائيلي لديها



القاهرة- مصراوي

قالت القناة 13 العبرية إن البرازيل، أعلنت طرد السفير الإسرائيلي لديها بسبب الحرب على غزة.

فيما قالت قناة كان العبرية إن البرازيل قررت سحب سفيرها من تل أبيب.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد أعلنت أن الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا شخصًا غير مرغوب فيه.

و قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن إعلان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا شخصًا غير مرغوب فيه في إسرائيل غير مسبوق، حيث لم يخضع أي رئيس دولة لذلك من قبل.