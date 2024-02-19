مفاجأة ولأول مرة.. أمريكا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

القاهرة- مصراوي

اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، من شأنه أن يؤكد دعم الهيئة لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن عمليا، وفقا للنص الذي اطلعت عليه رويترز اليوم الإثنين.

كانت واشنطن تعارض دائما كلمة وقف إطلاق النار في أي إجراء للأمم المتحدة بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس، لكن مسودة النص الأمريكية تعكس اللغة التي قال الرئيس جو بايدن إنه استخدمها الأسبوع الماضي، في محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووفقا لمسودة النص الأمريكي: "تقرر أنه في ظل الظروف الحالية، سيؤدي هجوم بري كبير على رفح، إلى مزيد من الضرر للمدنيين ونزوحهم بما في ذلك احتمال دخولهم الدول المجاورة".

ويخطط الاحتلال الإسرائيلي لاقتحام رفح في جنوب غزة، حيث لجأ أكثر من مليون ونصف فلسطيني، مما أثار قلقًا دوليًا من أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة بشكل حاد.

وتقول مسودة القرار الأمريكي إن مثل هذه الخطوة "سيكون لها تداعيات خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وبالتالي تؤكد أن مثل هذا الهجوم البري الكبير لا ينبغي أن يستمر في ظل الظروف الحالية".

ولم يتضح على الفور متى أو ما إذا كان مشروع القرار سيطرح للتصويت في المجلس المؤلف من 15 عضوا.

وطرحت الولايات المتحدة النص بعد أن طلبت الجزائر يوم السبت، تصويت المجلس يوم الثلاثاء، على مشروع قرارها الذي سيطالب بوقف إنساني فوري لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس. وسرعان ما أشارت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إلى أنه سيتم الاعتراض عليها.

وعادة ما تحمي واشنطن حليفتها إسرائيل من تحرك الأمم المتحدة وقد استخدمت حق النقض مرتين ضد قرارات المجلس منذ 7 أكتوبر. لكنها امتنعت أيضًا عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس بتبني قرارات تهدف إلى تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة، ودعت إلى توقف إنساني عاجل ومدد في القتال.

وتسعى الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر للتفاوض على وقف للحرب والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

وقبل نحو أسبوعين قدمت الجزائر مشروع قرار أوليا، لكن توماس جرينفيلد قال إن النص قد يعرض للخطر "المفاوضات الحساسة" بشأن الأسرى.