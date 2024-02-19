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BBC

الحوثيون: استمرار العدوان على اليمن يظهر الإصرار على حماية إسرائيل

07:39 م الإثنين 19 فبراير 2024

العدوان على اليمن

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مصراوي

قال المتحدث باسم الحوثيين، إن استمرار العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن يظهر الإصرار على حماية إسرائيل ومنحها الوقت لمواصلة عدوانها على غزة.

وأضاف المتحدث، بأن عملياتنا ستزداد تصعيدا ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة لموانئ فلسطين المحتلة حتى توقف العدوان على غزة.

كان المتحدث باسم الاتحاد الأوربي، قال إن المهمة البحرية للاتحاد بالبحر الأحمر تهدف لتنفيذ قرار مجلس الأمن الداعي لتأمين الملاحة بالمنطقة.

وأضاف المتحدث، أن المهمة التي أطلقت في البحر الأحمر وباب المندب والمحيط الهندي بهدف تأمين الملاحة سوف تستغرق عاما، موضحا أن العملية دفاعية بامتياز ولن تشمل تنفيذ أي غارات على اليمن أو مناطق أخرى.

وتابع المتحدث، أن الاتحاد الأوروبي لا يعتبر أنصار الله في اليمن حركة إرهابية ولا يوجد أي قرار أوروبي في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في غزة هو حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية أمر ضروري.

وأكمل، أنه لن يتحقق أمن مستدام في المنطقة إلا بعد إقامة دولة فلسطينية من خلال حل الدولتين، قائلا: "أي عملية عسكرية في رفح سيكون لها تداعيات لا تحتمل على نحو مليون ونصف فلسطيني بالمدينة".

العدوان على اليمن الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة الحوثيون اليمن

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