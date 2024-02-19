اللواء العبيدي.. أول تعليق من اليمن على حل لغز مقتل "الجنرال" في القاهرة

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بيان صادر عن السفارة اليمنية بالقاهرة حول ملابسات مقتل اللواء حسن بن جلال العبيدي

تابعت السفارة الجمهورية اليمنية في مصر منذ تلقيها بلاغ مقتل اللواء حسن بن جلال العبيدي في شقته بالقاهرة، وقائع وملابسات القضية، وقام ممثلو السفارة بالتنسيق والمتابعة مع الأجهزة الأمنية المختصة في جمهورية مصر للوصول إلى حقائق الواقعة.

وأن السفارة إذ تتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الاجهزة الأمنية في جمهورية مصر العربية ممثلة بقيادة وزارة الداخلية ومديرية أمن محافظة الجيزة على تجاوبها السريع وتمكنها من ضبط الجناة والمسروقات في فترة وجيزة، والتي اتضح من نتائج التحقيق أن دوافعها جنائية بهدف السرقة، فإنها تنتهز هذه الفرصة لتؤكد مجدداً على عمق العلاقات اليمنية المصرية والتعاون الوثيق بين مختلف الأجهزة في البلدين.

وسيقوم المختصين بالسفارة باستكمال إجراءات استلام جثمان الفقيد و ترتيبات الدفن.