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BBC

الاحتلال يزعم احتجاز المقاومة لأشخاص "عاجزين" في 7 أكتوبر

06:33 م الإثنين 19 فبراير 2024

دانيال هاجاري

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مصراوي

زعم دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" احتجزت أشخاصا عاجزين في 7 أكتوبر.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي: ملتزمون بإبلاغ العائلات بكل شيء نعلمه عن الأسرى في غزة.

وادعى المتحدث باسم الاحتلال أن دخول الجيش مستشفى ناصر بخان يونس كان بناء على معلومات استخباراتية.

وأضاف هاجاري، أن الجيش استهدف مخازن للأسلحة تابعة لحزب الله في الغازية، لافتًا إلى استمرار العمل بقوة ردا على اعتداءات حزب الله اللبناني.

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