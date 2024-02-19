غانتس: إسرائيل ستشن هجومها البري على رفح بحلول بداية شهر رمضان

مصراوي

هدد الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، اليوم الاثنين، بشن هجوم بري في رفح التي يتكدس فيها 1.4 مليون فلسطيني، غالبيتهم نازحون جنوب قطاع غزة، إذا لم تفرج حماس بحلول شهر رمضان عن كل الأسرى المحتجزين لديها.

وتوعدت الولايات المتحدة بعرقلة مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بـ"وقف إنساني فوري لإطلاق النار".

وتابع غانتس: "يجب أن يعرف العالم وقادة حماس أنه إذا لم يعد الأسرى إلى ديارهم بحلول شهر رمضان، فإن القتال سيستمر في كل مكان، بما في ذلك منطقة رفح".

وأضاف: "سنفعل ذلك بطريقة منسقة لتسهيل إجلاء المدنيين بالحوار مع الشركاء الأمريكيين والمصريين وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين قدر الإمكان"، قائلا: "لدى حماس الخيار. يمكنهم الاستسلام وتحرير الأسرى وسيتمكن المدنيون في غزة من الاحتفال برمضان".