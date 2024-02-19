الاحتلال يزعم استخدام حماس المستشفيات لإطلاق الصواريخ

مصراوي

زعم المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، استخدام حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" المستشفيات لإطلاق الصواريخ واحتجاز الأسرى.

وأضاف متحدث حكومة الاحتلال، لدينا شكوك كبيرة في أن حماس سلمت الأسرى الأدوية المخصصة لهم، موضحا أن منظمة الصحة العالمية تغطي على ما تفعله حماس في المستشفيات.

وتابع المتحدث، أن حماس تستخدم مؤسسات الأونروا لحفر الأنفاق وتخزين الصواريخ، مشيرا إلى أن حزب الله يواصل عدوانه على المجتمع الإسرائيلي في الشمال قائلا: "حزب الله أن يتراجع عن حدودنا وسنحقق ذلك دبلوماسيا أو عسكريا".

كانت إسرائيل أعلنت رسميا معارضتها لما أسمته "الاعتراف الأحادي الجانب" بالدولة الفلسطينية، وقالت إن أي اتفاق كهذا ينبغي التوصل إليه من خلال مفاوضات مباشرة.

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن هذه الخطوة تأتي بعد "الحديث الأخير في المجتمع الدولي عن محاولة فرض دولة فلسطينية على إسرائيل بشكل أحادي".

وأضاف أن البيان الرسمي يعكس أن "إسرائيل ترفض الإملاءات الدولية الصريحة فيما يتعلق بتسوية دائمة مع الفلسطينيين، ولا يمكن التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين، دون شروط مسبقة".