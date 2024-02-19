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BBC

المقاومة: مقاتلونا قنصوا جندييْن إسرائيلييْن في خان يونس

05:35 م الإثنين 19 فبراير 2024

قنص جنديين إسرائيليين في خان يونس أرشيفية

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أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس أن مقاتليها قنصوا جنديين إسرائيليين، كما اشتبكوا مع قوة إسرائيلية راجلة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت الكتائب، عبر "تليجرام" أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 15 ضابطا وجنديا تحصنت داخل منزل بقذيفة آر بي جي "RPG" مضادة للدروع وأخرى مضادة للأفراد.

وقالت القسام إن الهجوم أوقعهم بين قتيل وجريح، بعد اشتعال النيران بهم في منطقة الحاووز غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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