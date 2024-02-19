المقاومة: مقاتلونا قنصوا جندييْن إسرائيلييْن في خان يونس

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس أن مقاتليها قنصوا جنديين إسرائيليين، كما اشتبكوا مع قوة إسرائيلية راجلة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت الكتائب، عبر "تليجرام" أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 15 ضابطا وجنديا تحصنت داخل منزل بقذيفة آر بي جي "RPG" مضادة للدروع وأخرى مضادة للأفراد.

وقالت القسام إن الهجوم أوقعهم بين قتيل وجريح، بعد اشتعال النيران بهم في منطقة الحاووز غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.