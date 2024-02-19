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BBC

مسؤولة إسرائيلية: إسرائيل تقلص عدد المصلين بالأقصى في رمضان منذ سنوات

05:35 م الإثنين 19 فبراير 2024

صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

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(مصراوي)

قالت عضو الكنيست الإسرائيلي عايدة توما، اليوم الاثنين، إن القوات الإسرائيلية بدأت تقليص عدد المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان منذ سنوات.

وصرحت عايدة توما، أن حرية العبادة هي حق لكل إنسان، مشيرة إلى حق المسلمين في الوصول والصلاة داخل المسجد الأقصى.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قد حذرت مما وصفتها بالحملات التحريضية التي يقودها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير في الضفة الغربية.

وجاءت مخاوف منع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى والصلاة فيه على رأس تصريحات الخارجية الفلسطينية.

عايدة توما الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى

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