الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل: 61% من أراضي الضفة مهددة بالاستيطان

(مصراوي)

قال عضو الفريق القانوني لفلسطين، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، رفض في ثلاث مناسبات متتالية الاعتراف بقيام دولة فلسطينية، قائلًا إن نتنياهو متمسك بوجود دولة واحدة فقط.

وأضاف عضو الفريق القانوني الفلسطيني خلال كلمته بمحكمة العدل الدولية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في استيطان الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن 61% من أراضي الضفة الغربية مهددة بالاستيطان الإسرائيلي أو باتت واقعة تحته.

وحذر عضو الفريق القانوني، من تداعيات مؤثرة على الاستقرار والأمن في المنطقة عقب الأحداث الأخيرة في غزة.

وأفاد عضو الفريق القانوني، أن إسرائيل تستمر في بناء المستوطنات، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال انتهكت 28 قرارا من الأمم المتحدة يدين احتلال الضفة الغربية إضافة إلى إطلاق تسمية "يهودا والسامرة" على الضفة.

وقال عضو الفريق القانوني، إن القوات الإسرائيلية لا يجب عليها أن تفرض سيطرتها على الأراضي المحتلة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي "وضع مؤقت".

وتعقد محكمة العدل الدولية جلسة، حيث ستقدم أكثر من 50 دولة مرافعات بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.





