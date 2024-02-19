بلدية غزة تحذر من كارثة بيئية بسبب تدمير مرافق الصرف الصحي

غزة - (د ب أ)

أعلنت البلدية الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، تدمير "الاحتلال الإسرائيلي مرافق الصرف الصحي منذ بدء العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مما أحدث كارثة صحية وبيئية كبيرة وخطيرة في المدينة نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي للشوارع وشواطئ البحر، وبرك تجميع مياه الأمطار".

وأفادت لجنة الطوارئ في البلدية، في بيان نشرته عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم الاثنين، بأن "الاحتلال دمر جميع محطات الصرف الصحي البالغ عددها نحو تسع محطات بشكل كلي وجزئي لاسيما محطة 7B في حي الزيتون، ومحطات الصرف الصحي 1 و2 و3 و11 في مناطق غرب المدينة التي لحقت بها دماراً واسعاً وكبيراً نتيجة استهداف الاحتلال لها بشكل مباشر".

وأضافت أن "الأضرار والتدمير شمل أيضاً تدمير نحو 30 ألف متر من شبكات الصرف الصحي، وخمسة ألاف متر من شبكات تصريف مياه الأمطار، وألاف من المناهل وقنوات تصريف مياه الأمطار، وكذلك لحقت أضراراً كبيرة وبالغة في بركة الشيخ رضوان، حيث دمر الاحتلال سور البركة والمولدات ومحولات الكهرباء وخطوط تصريف مياه البركة".

وأوضحت أن "تدمير الاحتلال لمرافق الصرف الصحي ومنع وصول الوقود وقطع الكهرباء تسبب في تسرب كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي العادمة لشاطئ البحر وللشوارع وبرك تجميع مياه الأمطار مما أحدث كارثة بيئة وصحية كبيرة وخطيرة في المدينة".

وحذرت البلدية من "استمرار الأوضاع الحالية وعدم الإسراع في إعادة إعمار المرافق المدمرة وتوفير الوقود والكهرباء لمعالجة الصرف الصحي ووقف تسرب المياه العادمة للشوارع ومنع انتشار الأمراض والأوبئة في المدينة".

ووفق البلدية، "كان الاحتلال الإسرائيلي تعمد منذ بدء العدوان وحرب الإبادة بتدمير المرافق الخدماتية والمنشآت المدنية ومنع وصول الوقود وقطع الكهرباء وقطع الكهرباء والمياه عن قطاع غزة مما خلق أزمة وكارثة خطيرة وكبيرة وأزمات صحية وبيئية واسعة وخطيرة".