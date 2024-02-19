إيران: ما يحدث في غزة تهديد للسلم والأمن الدوليين

طهران - (د ب أ)

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن "أمريكا أظهرت أنها شريك أساسي في جرائم الكيان الصهيوني، وإذا لم يكن هناك دعم من أمريكا فلن يتمكن هذا الكيان من إدارة الحرب."

وقال كنعاني إن "ما يحدث في غزة ليس مجرد جريمة مكشوفة وإبادة جماعية، بل هو أيضا تهديد للسلم والأمن الدوليين، ويجب على المجتمع الدولي والمحافل الدولية أن توقف هذه التصرفات"، حسبما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

وأضاف كنعاني "منذ بداية الأزمة في غزة استخدمت إيران كل قوتها الدبلوماسية لمنع الحرب في غزة ونعتقد أن منظمة التعاون الإسلامي يمكن أن تكون فعالة، وعلى هذا الأساس طلب وزير الخارجية عقد اجتماع آخر في اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وعلى الفور، ومن خلال مذكرة رسمية من الوفد الإيراني في جدة مقر منظمة التعاون الإسلامي، رفع طلبه مرة أخرى وأعلن استعداده لاستضافة الاجتماع الثاني لوزراء خارجية هذه المنظمة."

وقال كنعاني "سنواصل حواراتنا مع الدول المجاورة وغير المجاورة وهذا جزء من جهود إيران."