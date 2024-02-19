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BBC

تظاهر المئات وسط براغ لدعم فلسطين والمطالبة بوقف الهجمات الإسرائيلية

12:17 م الإثنين 19 فبراير 2024

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براغ - (د ب أ)

احتشد مئات الأشخاص في ساحة "نامستي ميرو" ببراغ مساء أمس الأحد، للتظاهر دعما لفلسطين، حيث طالبوا بوقف الهجمات الانتقامية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأفادت إذاعة "راديو براغ" التشيكية، اليوم الاثنين، بأن المشاركين لوحوا بأعلام فلسطينية ولافتات حملت عبارات "الحرية لفلسطين"، و"أوقفوا الإبادة"، أثناء سيرهم بوسط المدينة.

وسلط المتظاهرون الضوء على معاناة المدنيين الفلسطينيين، وضرورة تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ومن بين من شاركوا في التظاهرات، أمينة المظالم التشيكية السابقة آنا شاباتوفا، والقس توماش هاليك، والأسقف فاتسلاف مالي، الذين انتقدوا الحكومة التشيكية مؤخرا بسبب دعمها غير المشروط للأعمال العسكرية الإسرائيلية، وعدم مناقشة ما يحدث في الشرق الأوسط في الفضاء العام التشيكي .

براغ فلسطين الهجمات الإسرائيلية

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