طهران: إسرائيل لن تصمد يومًا واحدًا دون الدعم الأمريكي

(مصراوي)



حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، من زعزعة الاستقرار في المنطقة جراء تواجد القوات الأمريكية والأجنبية، قائلًا إن تواجدهم "لن يجلب أي أمن للمنطقة".

وتحدث كنعاني، عن كم الدعم الذي توفره واشنطن لإسرائيل، قائلا إن إسرائيل لن تصمد ليوم واحد من دون الدعم الأمريكي الذي اتهمه برغبته في استمرار الحرب والإبادة بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا كنعاني، إلى عقد هدنة فورية في قطاع غزة، مشددًا أن الأمر أصبح مطلبا دولي ويتطلب اتخاذ خطوات جادة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.



وصرح كنعاني، أن طهران ستستخدم كافة السبل السياسية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تمتلك القدرة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي.

وحمل كنعاني، المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية وقف الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية وفرت أرضية لإدانة انتهاكات الجيش الإسرائيلي.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن العراق لا يحتاج إلى القوات الأمريكية على أراضيه لتحميه، قائلًا إنه يمتلك كافة الإمكانيات التي ستمكنه من توفير الأمن على أراضيه دون أن يحتاج إلى حماية أمريكية.