جماعة الحوثي اليمنية تعلن استهداف سفينة بريطانية وإسقاط مسيرة أمريكية

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الاثنين، استهدافِ سفينةِ بريطانية في خليجِ عدن بعددٍ كبير من الصواريخِ البحرية، وإسقاط مسيرة أمريكية في الحديدة .

وقال المتحدث الرسمي باسم الحوثيين يحيي سريع ، في بيان صحفي نشره على حسابه بمنصة "إكس" اليوم ، إن "القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذت عمليةً عسكريةً نوعية، حيث استهدفتْ السفينةً البريطانيةً " رابيمار " في خليجِ عدن وذلكَ بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ".

وأشار إلى "إصابةُ السفينةِ إصابةً بالغةً ما أدى إلى توقفِها بشكلٍ كامل" ، لافتا إلى أنه "نتيجةَ الأضرارِ الكبيرة التي تعرضت لها السفينة فهي معرضة الآن للغرق في خليج عدن" ، مؤكدا حرصهم خلال العملية على خروج طاقم السفينة بأمان.

وكشف المتحدث عن "تمكنِ الدفاعاتُ الجويةُ اليمنيةُ في مدينة الحديدة من إسقاطِ طائرةٍ أمريكية طراز (إم كيو -9) بصاروخ مناسبٍ أثناءَ قيامِها بمهامَ عدائيةٍ ضدَّ بلدِنا لصالحِ الكيانِ الصهيوني".

وأكد أنَّ "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ لن تترددَ في اتخاذِ المزيدِ من الإجراءاتِ العسكريةِ وتنفيذِ المزيدِ من العملياتِ النوعيةِ ضدَّ كافةِ الأهدافِ المعاديةِ دفاعاً عنِ اليمنِ العزيزِ وتأكيداً على الموقفِ المساندِ للشعبِ الفلسطيني".

وشدد على "أنَّ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ لن تتوقفَ حتى يتوقفَ العدوانُ ويرفعَ الحصارُ على قطاعِ غزة".