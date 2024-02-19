وزارة الصحة الإندونيسية: وفاة 57 من موظفي الانتخابات حتى 17 فبراير

جاكرتا - (د ب أ)

توفي ما لا يقل عن 57 من موظفي الانتخابات خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة في إندونيسيا، وفقا لوزارة الصحة.

وتم تسجيل عدد الوفيات بين العاملين في الانتخابات في 14 مقاطعة حتى 17 فبراير، وفقًا لبيانات الوزارة التي تلقتها وكالة أنباء "أنتارا" في جاكرتا يوم الأحد.

وفي ما يتعلق بأسباب الوفاة، أشارت وزارة الصحة إلى أن الأسباب شملت أمراض القلب والحوادث ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وتوقف عمل العديد من أعضاء الجسم .

يذكر أن الانتخابات الإندونيسية أجريت يوم 14 فبراير الجاري، لانتخاب رئيس للبلاد ونائب للرئيس، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب ومجلس الممثلين الإقليميين والمجالس التشريعية الإقليمية على مستوى المقاطعات والمدن.

أعلن الجنرال السابق، برابوو سوبيانتو فوزه في الانتخابات الرئاسية بإندونيسيا، حيث منحته النتائج غير الرسمية المبكرة تقدما بفارق كبير

وأدلى حوالي 205 ملايين شخص في رابع أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان، بأصواتهم، في أكثر من 820 ألف مركز اقتراع بمختلف أنحاء البلاد.