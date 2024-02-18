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BBC

اشتية يؤكد على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين خلال لقاء مع بوريل

11:52 م الأحد 18 فبراير 2024

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

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بي بي سي

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال لقاء مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بضرورة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بالإضافة لقرار دولي يتضمن "برنامجا لإنهاء الاحتلال".

وأكد اشتية في لقاء عقد الأحد على هامش مؤتمر ميونخ للأمن على عدم جدوى العودة لعملية سياسية تمتد لسنوات دون الوصول لنتيجة، "بالأخص مع عدم وجود شريك في إسرائيل"، وفق تعبيره.

وأشار اشتية إلى ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة ومنع العملية العسكرية التي تنوي إسرائيل تنفيذها على مدينة رفح جنوبي القطاع، وضرورة فتح المعابر وإدخال المساعدات بشكل فوري.

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BBC
محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فلسطين الأمم المتحدة أخبار BBC

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