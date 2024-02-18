جوتيريش يفتتح اجتماعًا رفيع المستوى حول أفغانستان في الدوحة

إسلام أباد - (د ب أ)

بدأ في قطر اليوم الأحد اجتماع يستمر يومين للممثلين الخاصين لمختلف الدول في أفغانستان، برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وفقا لمتحدثة باسم الأمم المتحدة.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن الهدف من الاجتماع هو مناقشة كيفية التعامل مع المشاركة الدولية المتزايدة في أفغانستان.

ورفضت حكومة طالبان في كابول المشاركة في الاجتماع، مشيرة إلى شروط لم تتم تلبيتها، وأرادت طالبان أن يتم الاعتراف بها "كممثل رسمي وحيد لأفغانستان" وإجراء محادثات مع الأمم المتحدة حول "جميع القضايا على مستوى رفيع للغاية ".

ومن المتوقع أيضا أن يحضر الاجتماع النساء الأفغانيات وممثلو المجتمع المدني.

وحثت جماعات حقوق الإنسان الأمم المتحدة على ضمان أن تكون حقوق المرأة محورية في جميع المناقشات.

وفي ديسمبر، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين مبعوث خاص إلى أفغانستان.

وعارضت طالبان إمكانية تعيين مبعوث للأمم المتحدة، معتبرة أنه لا توجد حاجة لمبعوث خاص آخر نظرا لوجود البعثة الدبلوماسية للأمم المتحدة في كابول.

وفي الآونة الأخيرة، أوصى المنسق الخاص للأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو في تقرير تقييمي بخريطة طريق لإعادة دمج أفغانستان مرة أخرى في النظام الاقتصادي والسياسي الدولي، بشرط وفاء طالبان بالتزامات أفغانستان الدولية.

ومنذ عودتها إلى السلطة في عام 2021، رفضت طالبان الدعوات لتشكيل "حكومة شاملة" وضمان حق المرأة في التعليم والعمل، ونتيجة لذلك، لم تعترف أي دولة بحكومتها، والاحتياطيات المصرفية للبلاد مجمدة في الغرب، وكبار قادة طالبان مدرجون على قوائم المطلوبين الأمريكية.