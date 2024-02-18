"أعيدوا لنا كل شيء".. روسيا تلوّح بترسانتها النووية في وجه الدول الغربية

مصراوي

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الأحد، إن أي محاولة غربية لإعادة روسيا إلى حدود عام 1991، ستدفع موسكو إلى استخدام ترسانتها النووية واستهداف واشنطن وبرلين ولندن وكييف.

وأوضح مدفيديف عبر حسابه على "تليجرام"، أن "انهيار روسيا سيؤدي إلى عواقب وخيمة أكبر بكثير من نتائج الحرب العادية أو حرب طويلة الأمد".

وأضاف "محاولات إعادة روسيا إلى حدود عام 1991 ستؤدي لشئ واحد فقط، وهو حرب عالمية مع الغرب باستخدام الترسانة الاستراتيجية النووية الروسية لضرب كييف وبرلين ولندن وواشنطن، وكل الأماكن التاريخية الجميلة الأخرى المدرجة منذ زمن على قائمة أهداف ثالوثنا النووي".

وطالب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، الدول الغربية بإعادة كل شيء لروسيا قبل فوات الأوان"، تجنبا لإجبارها على استعادته بأكبر خسائر ممكنة "للعدو"، كما حدث في أفدييفكا الأوكرانية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس السبت، سيطرتها بشكل كامل على مدينة أفدييفكا الأوكرانية.

وفي وقت سابق وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما رئاسيا، باستعادة الأصول الروسية التاريخية في الخارج، إلا أن خبراء عسكريين أشاروا إلى أن موسكو تتطلع إلى استعادة ولاية ألاسكا الأمريكية، التي اشترتها الولايات المتحدة من الاتحاد السوفيتي في القرن 19.