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BBC

حماس: نتنياهو يكذب كما يتنفس وجالانت يتنافس معه في ذلك

09:34 م الأحد 18 فبراير 2024

عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال

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مصراوي

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة يمكنها أن تفرض الدولة الفلسطينية على إسرائيل لكنها لا تريد فعل ذلك.

وأوضح نزال في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة مباشر"، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يكذب كما يتنفس ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يتنافس معه في الكذب.

وأكد نزال أن الحديث الإسرائيلي عن تفكيك قدرات المقاومة في غزة غير صحيح، لافتا إلى أن معظم المقاومين يقاتلون في القطاع وأن الحركة لا تعطي العدو معلومات مجانية.

وأشار نزال إلى أن الحركة تريد أن تصل إلى صفقة تبادل لكن نتنياهو يناور لكسب الوقت والضغط على حماس.

وكان نتنياهو قال، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر ثلاثة أرباع كتائب حماس القتالية في غزة "كتائب القسام"، منوّها إلى أن اليوم الذي يلي الحرب هو اليوم الذي يلي تدمير حماس وإخراجها من المشهد.

محمد نزال حماس الولايات المتحدة إسرائيل نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت جيش الاحتلال الإسرائيلي

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