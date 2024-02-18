"يجلب العار لشعبه".. جالانت يهاجم الرئيس البرازيلي بعد تصريحاته عن غزة

بي بي سي

انتقد وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، تصريحات أدلى بها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اتهم فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، وقال إن البرازيل "تدعم منظمة إرهابية".

وأضاف جالانت: "تقف البرازيل إلى جانب حماس منذ سنوات، الرئيس لولا يدعم منظمة إرهابية تمارس الإبادة.. وبذلك يجلب العار لشعبه وينتهك قيم العالم الحر".

في المقابل، أعلنت حماس في بيان قائلة: "نثمن تصريح الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الذي وصف ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بالمحرقة.. وهو نفس ما فعله هتلر النازي باليهود إبان الحرب العالمية الثانية"، وفقا لوكالة فرانس برس للأنباء.

وأضافت: "هذا التصريح.. يكشف فداحة الجريمة المرتكبة بغطاء ودعم مفتوح من قبل الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن".

وكان لولا دا سيلفا قد اتهم إسرائيل بارتكاب ما وصفه بـ "إبادة جماعية" ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وشبّه أفعالها بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال دا سيلفا للصحفيين في أديس أبابا، خلال حضوره قمة الاتحاد الأفريقي: "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي لحظة أخرى في التاريخ"، مستدركا بالقول: "في الواقع، لقد حدث، عندما قرر هتلر قتل اليهود".

وأثارت تلك التصريحات غضب الجانب الإسرائيلي، ووصفها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنها "مخزية وخطيرة"، الأمر الذي دفع الخارجية الإسرائيلية إلى استدعاء السفير البرازيلي للاحتجاج.