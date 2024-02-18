نتنياهو يزعم تدمير ثلاثة أرباع كتائب حماس القتالية في غزة

مصراوي

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن يأمل في التوصل إلى صفقة قريبا لإطلاق سراح الأسرى، مشددا على أن إسرائيل ترفض بالكامل الإملاءات الدولية المتعلقة بالتسوية مع الفلسطينيين.

كذلك ادّعى نتنياهو، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر ثلاثة أرباع كتائب حماس القتالية في غزة "كتائب القسام"، منوّها إلى أن اليوم الذي يلي الحرب هو اليوم الذي يلي تدمير حماس وإخراجها من المشهد.

وزعم نتنياهو أن الجيش يقوم بكل شيء في غزة إلا الإبادة الجماعية والرئيس البرازيلي شيطن الدولة اليهودية، مشيرا إلى أن هناك أكاذيب يتم تلفيقها ضد إسرائيل وذهب البعض لاتهامها بالإبادة مثل جنوب إفريقيا، وفق تعبيره.

وأكد نتنياهو أن لا شيء سيوقف جيش الاحتلال عن تحقيق الانتصار الشامل في غزة وإطلاق سراح كل الأسرى، موضحا أنه يترقب إطلاق سراح من تبقى من الأسرى الأحياء في غزة والذي يمكن تحقيقه عبر عملية عسكرية ومفاوضات مكثفة وهذه معادلة بسيطة.