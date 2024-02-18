نتنياهو: نواجه شبكة من أنفاق الرعب في غزة تمتد لمسافة 500 كيلومتر

مصراوي

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن يعمل على تحقيق الانتصار التام والشامل وهذه معركة مهمة لمستقبل إسرائيل.

وزعم نتنياهو أن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأنفاق في غزة ويدمرون البنى التحتية لحماس، مؤكدا أنهم يواجهون شبكة من أنفاق الرعب في غزة تمتد لمسافة 500 كيلومتر.

وادّعى نتنياهو أن جيش الاحتلال يتواصل مع المدنيين في غزة عبر الرسائل والمنشورات لإبعادهم عن طريق الخطر، لافتا إلى أن الجيش سوف ينجز المهمة في غزة وسيتأكد من إبعاد المدنيين إلى مناطق آمنة، وفق ادعاءاته.