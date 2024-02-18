إعلام عبري: نتنياهو وافق على تقييد دخول عرب 48 للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان

مصراوي

قالت القناة 13 العبرية، اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على قرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بتقييد دخول الفلسطينيين من عرب 48 إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وأشارت القناة العبرية إلى أن جهاز الشاباك الإسرائيلي حذر الحكومة من تقييد المسلمين من عرب 48 من دخول المسجد الأقصى؛ إذ أنه سيؤدي إلى اضطرابات داخلية كبيرة.

وأكد المسؤولون في الشاباك أن ردود فعل العرب في القدس الشرقية وعرب الداخل الإسرائيلي الذي وصفوه بـ "الانفجار"، سيكون أكثر خطورة مما قد يحدث في الضفة الغربية.