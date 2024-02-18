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BBC

إعلام عبري: نتنياهو وافق على تقييد دخول عرب 48 للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان

08:05 م الأحد 18 فبراير 2024

بنيامين نتنياهو

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مصراوي

قالت القناة 13 العبرية، اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على قرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بتقييد دخول الفلسطينيين من عرب 48 إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وأشارت القناة العبرية إلى أن جهاز الشاباك الإسرائيلي حذر الحكومة من تقييد المسلمين من عرب 48 من دخول المسجد الأقصى؛ إذ أنه سيؤدي إلى اضطرابات داخلية كبيرة.

وأكد المسؤولون في الشاباك أن ردود فعل العرب في القدس الشرقية وعرب الداخل الإسرائيلي الذي وصفوه بـ "الانفجار"، سيكون أكثر خطورة مما قد يحدث في الضفة الغربية.

شهر رمضان عرب 48 الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى نتنياهو حرب غزة

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