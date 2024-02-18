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BBC

الدفاع الفرنسية: نتعرض لهجمات سيبرانية روسية متزايدة على مؤسساتنا العسكرية

07:02 م الأحد 18 فبراير 2024

وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو

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مصراوي

قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم الأحد، إن الهجمات السيبرانية الروسية أصبحت أكثر عدوانية ضد البنى التحتية.

وأوضح ليكورنو، أن بلاده تتعرض لهجمات سيبرانية روسية متزايدة على مؤسسات عسكرية فرنسية، مشيرا إلى أن القراصنة الروس يعتزمون تعطيل إنتاج المعدات العسكرية لفرنسا والحلفاء.

تأتي تصريحات الوزير الفرنسي، تزامنا مع مخاوف من تقارير استخباراتية أمريكية حديثة تشير إلى مساع روسية لإطلاق سلاح نووي مضاد للأقمار الصناعية في الفضاء.

وزير الدفاع الفرنسي الهجمات السيبرانية الروسية فرنسا

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