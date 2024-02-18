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BBC

"يقف بجانب بوتين".. مرشحة رئاسية أمريكية تهاجم ترامب بسبب صمته تجاه وفاة نافالني

06:42 م الأحد 18 فبراير 2024

نيكي هيلي

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واشنطن - (د ب أ)

هاجمت المرشحة الجمهورية المحتملة للرئاسة الأمريكية نيكي هيلي، اليوم الأحد، منافسها الرئيسي في الانتخابات التمهيدية، الرئيس السابق دونالد ترامب؛ بسبب صمته في أعقاب وفاة زعيم المعارضة الروسية المسجون أليكسي نافالني.

وقالت هيلي لشبكة (إيه بي سي نيوز): "إما أنه (ترامب) يقف إلى جانب بوتين ويعتقد أنه من المقبول أن يقوم بوتين بقتل أحد خصومه السياسيين، أو أنه لا يعتقد أن الأمر مهم".

وأضافت: "أي من هذين الأمرين مثير للقلق، أي من هذين الأمرين يمثل مشكلة".

كانت هيلي وغيرها من السياسيين الأمريكيين البارزين، بمن فيهم الرئيس جو بايدن، قد قالوا إن بوتين هو المسؤول عن وفاة نافالني، وهو ما ينفيه الكرملين.

وبدلا من التعليق على نافالني، تعهد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي "بإحلال السلام والازدهار والاستقرار" إذا تم انتخابه مرة أخرى.

نيكي هيلي أليكسي نافالني روسيا بوتين دونالد ترامب

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