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BBC

جالانت يزعم القضاء على عناصر المقاومة بخانيونس

06:39 م الأحد 18 فبراير 2024

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

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مصراوي

زعم وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، "القضاء" على اللواء التابع لحركة حماس في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مدّعيا أن عناصرها في كتائب القسام يخشون القتال.

وقال جالانت إن حركة حماس لا تحصل حاليا على أي دعم سواء من إيران أو من أي أطراف دولية، مشيرا إلى أن قيادة الحركة في الخارج تبحث عن قيادة الداخل.

كذلك ادّعى جالانت أن عناصر حماس فقدوا الثقة بقادتهم ويبحثون عن بديل للسنوار.

وفي مطلع فبراير الجاري، زعم متحدث باسم رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن جيش الاحتلال دمر 17 كتيبة تابعة لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" من أصل 24 كانت تمتلكها قبل الحرب.

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