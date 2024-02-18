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BBC

القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير غواصة تابعة للحوثيين

06:26 م الأحد 18 فبراير 2024

أرشيفية

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مصراوي
قالت القيادة المركزية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأحد، إنها نفذت خمس ضربات ضد أهداف ومناطق خاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.
وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن ضرباتها ضد أهداف شملت لأول مرة غواصة مسيرة بالإضافة إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأشارت القيادة المركزية الأمريكية، أمس السبت، إلى أنه تم إطلاق 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين صوب البحر الأحمر أمس الجمعة.
ولفتت القيادة المركزية الأمريكية، إلى أن ما لا يقل عن 3 صواريخ أطلقت على السفينة بولوكس التي ترفع علم بنما، موضحة أن لم يتم الإبلاغ عن إصابات.

البنتاجون تدمير غواصة الحوثيون اليمن

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