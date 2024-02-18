مصر ترحب باعتماد الاتحاد الأفريقي مرشّحها لمنصب مدير عام "اليونسكو"

مصراوي

رحبّت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بقرار المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في دورته 44 التي عقدت بأديس أبابا يومي 14 و15 فبراير الجارى، اعتماد ترشيح الدكتور خالد العناني مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة التربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

واعتبرت مصر أن هذا الاعتماد يمثل دعماً هاماً للترشيح المصري، لاسيما بعد اعتماده من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية العام الماضى، الأمر الذي يكفل دعم الكتلتين العربية والأفريقية للمرشح المصري.