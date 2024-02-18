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BBC

الرئيس البرازيلي يتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين

03:56 م الأحد 18 فبراير 2024

لويز إيناسيو لولا دا سيلفا

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بي بي سي

اتهم الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، إسرائيل بارتكاب ما وصفها "إبادة جماعية" ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وشبه أفعالها بمحرقة اليهود إبّان الحرب العالمية الثانية.

وقال لولا للصحفيين في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، حيث يحضر قمة الاتحاد الأفريقي: "ما يحدث في قطاع غزة ليس حرباً بل إبادة جماعية".

وأضاف أن "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي لحظة أخرى في التاريخ"، مستدركاً بالقول: "في الواقع، لقد حدث، عندما قرر هتلر قتل اليهود".

وتعد هذه التصريحات التي أدلى بها الرئيس البرازيلي اليساري بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس منذ اندلاعها في 7 أكتوبر.

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BBC
لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الرئيس البرازيلي إسرائيل إبادة جماعية الفلسطينيين محرقة اليهود الحرب العالمية الثانية

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