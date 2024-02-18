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BBC

بعد خروجه عن الخدمة.. استشهاد ثامن مريض في مجمع ناصر

03:54 م الأحد 18 فبراير 2024

مجمع ناصر بغزة

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(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، استشهاد ثامن مريض في مجمع ناصر الطبي نتيجة توقف المولد الكهربائي وانقطاع الأكسجين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي وهو ثاني أكبر مستشفى في غزة منذ عدة أيام بعد حصاره لأسابيع، مع تحذير وزارة الصحة من أن قوات الاحتلال حولت مجمع ناصر إلى ثكنة عسكرية مما أدى لخروجه بشكل رسمي عن الخدمة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، أن قوات الاحتلال اعتقلت 70 شخصًا من الكوادر الصحية في مجمع ناصر الطبي، بينهم طبيب العناية المركزة، محذرًا من عدم وجود أي طبيب لمتابعة الحالات الحرجة

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