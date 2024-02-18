سيناتور أمريكي: ترامب لن يتخلى عن حلفاء الناتو

ميونخ - (د ب أ)

تعهد السيناتور الأمريكي جيه. دي. فانس للحلفاء بحلف شمال الأطلسي "ناتو" بأنه يمكنهم التعويل على مساندة الولايات المتحدة الأمريكية في أي هجوم حتى تحت قيادة دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وقال الجمهوري الموالي لترامب اليوم الأحد على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن للصحفيين: "إننا نحب بالطبع شركاءنا بحلف الناتو. إننا نقدر الناتو وذلك ينطبق على الطيف السياسي بأكمله".

ولكنه أشار إلى أنه يجب أن تصير أوروبا أكثر استقلالية في القضايا الأمنية، وأوضح أن هذه هي رسالة ترامب.

وناشد السيناتور الأمريكي ألمانيا بصفة خاصة الاستثمار بشكل أكبر في قواتها، وتساءل: "إذا كانت ألمانيا تملك خامس أكبر ناتج محلي بالعالم، وروسيا لا تنتمي حتى لأكبر 10 دول في هذا الشأن، أفلا ينبغي أن تكون ألمانيا قادرة على أن تضمن وحدها ردا فعالا ضد روسيا؟".

وأضاف: "هذا ليس حجة مفادها أنه يتعين علينا ترك ألمانيا بمفردها. يعد ذلك محفزا لأصدقائنا الألمان للاضطلاع بدور أكبر بعض الشيء، لأنه سيتعين على الولايات المتحدة التركيز على أشياء أخرى خلال نصف القرن القادم".

جدير بالذكر أن أكثر من 30 عضوًا في الكونجرس الأمريكي يحضرون مؤتمر ميونخ الدولي للأمن هذا العام، والذي من المقرر أن ينتهي اليوم الأحد.