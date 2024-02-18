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BBC

قوات الاحتلال تعتقل 70 شخصًا من الأطقم الطبية بمجمع ناصر

01:07 م الأحد 18 فبراير 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 28 ألفا و985 جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأضافت وزارة الصحة، أن أعداد المصابين ارتفعت كذلك إلى 68 ألفًا و883 جراء الغارات المتواصلة، مشيرة إلى استشهاد 127 شهيدا وإصابة 205 آخرين جراء ارتكاب قوات الاحتلال 13 مجزرة بحق العائلات في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وصرح المتحدث باسم الصحة في غزة أشرف القدرة، أن مجمع ناصر الطبي خرج عن الخدمة بعد اقتحام قوات الاحتلال له وتحويله إلى ثكنة عسكرية.

وأَضاف القدرة، أن قوات الاحتلال اعتقلت 70 شخصًا من الكوادر الصحية في مجمع ناصر الطبي، بينهم طبيب العناية المركزة، محذرًا من عدم وجود أي طبيب لمتابعة الحالات الحرجة

قوات الاحتلال اعتقال الأطقم الطبية مجمع ناصر وزارة الصحة الفلسطينية طوفان الأقصى

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