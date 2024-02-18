إعلان

BBC

وزير الإعلام الصومالي : إثيوبيا ارتكبت خطأ كبيرا يدعم الإرهاب

12:52 م الأحد 18 فبراير 2024

داود أويس جامع وزير الإعلام الصومالي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مقديشو - (د ب أ)

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داود أويس جامع إن "انتهاك إثيوبيا لبحر الصومال يعد دعما للإرهاب، وسيكون له تأثيره على دول المنطقة والعالم أجمع".

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الأحد عن الوزير جامع قوله :"لقد ارتكبت إثيوبيا خطأً كبيراً يمكن أن يدعم أو يشجع الإرهاب".

وأشار إلى أن "الحكومة الصومالية لا تزال متمسكة بالقرار التي اتخذته فلن يكون هناك حوار مع الحكومة الإثيوبية" ، موضحا أن "إثيوبيا تنتهك بشكل واضح استقلال وسيادة الأمة الصومالية".

وأكد أن "الصومال مستعد دائما للعيش بسلام مع الدول المجاورة، ولكن لا ينبغي لأحد أن ينتهك وحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية".

ودعا الوزير جامع "إثيوبيا مرة أخرى إلى وقف التصرفات المنحرفة التي لا تخدم مصالح البلدين".

إثيوبيا وزير الإعلام الصومالي الإرهاب الحكومة الصومالية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قوات الاحتلال تعتقل 70 شخصًا من الأطقم الطبية بمجمع ناصر

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل - توجيه مهم من وزارة التعليم بشأن الغياب الإلكتروني للصفين الثالث الإعدادي والثانوي
بعد إخلاء سبيلها.. اعترافات سوزي الأردنية: "أنا اندمجت في الخناقة مع أبويا"
اشتراكات النقل العام بالقاهرة.. 1200 جنيه لـ3 أشهر والتقديم 1 مارس
الطقس اليوم.. سحب ممطرة شمالا وأمطار متفاوتة الشدة
عاجل - سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يهبط مع بداية التعاملات