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BBC

تسيبي ليفني: حماس لا تقبل بحق إسرائيل في الوجود

12:29 م الأحد 18 فبراير 2024

تسيبي ليفني

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(مصراوي)

اتهمت وزيرة خارجية إسرائيل سابقا تسيبي ليفني، اليوم الأحد، حركة المقاومة الإسلامية حماس، بأنها لا تقبل حق إسرائيل بالوجود، قائلة إن وجود حماس يمثل عائق أساسي لعملية السلام في المنطقة.

ونددت تسيبي ليفني بدعوات الدول المطالبة بسلام دائم في المنطقة مع حماس، قائلة إن المتحدثين عن سلام دائم في المنطقة لا يفهمون أن حماس "منظمة إرهابية".

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، قد منح 14 ألف رخصة سلاح دون رقابة منذ أكتوبر الماضي، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية التي قالت إن الأمر تم بموافقة مسؤولون مكتب بن جفير أيضًا.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن مكتب المدعي العام الإسرائيلي يدرس فتح تحقيق جنائي بشأن موافقة بن جفير ومعاونيه على منح 14 ألف رخصة سلاح دون رقابة.

تسيبي ليفني إسرائيل حركة حماس منظمة إرهابية إيتمار بن جفير

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