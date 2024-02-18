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BBC

مؤتمر ميونخ للأمن يختتم أعماله بمناقشة حرب غزة

11:53 ص الأحد 18 فبراير 2024

مؤتمر ميونخ للأمن - ارشيفية

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ميونخ - (د ب أ)

تحتل الحرب في قطاع غزة صدارة المناقشات في اليوم الأخير من مؤتمر ميونخ للأمن في نسخته الستين اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في حلقة نقاشية صباح اليوم حول مستقبل العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية بحضور وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وأثرت الحرب المستمرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، والتي استمرت لعدة أشهر، على المؤتمر بشكل طفيف.

وتطرق المتحدثون في المؤتمر، بما في ذلك المستشار الألماني أولاف شولتس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى الموضوع خلال خطاباتهم وتحدثوا مرة أخرى لصالح حل الدولتين. وينص هذا على قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

وبالإضافة إلى ذلك، من المخطط أن يركز المؤتمر اليوم الأحد مرة أخرى على القدرات الأوروبية فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا. ومن بين المتحدثين رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي، ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولها ستيفانيشينا، ووزير الخارجية الليتواني جابرييليوس لاندسبيرجيس.

وفي حدث آخر، يعتزم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ورئيسة وزراء لاتفيا إيفيكا سيلينا، والسياسية الألمانية ماري أجنيس ستراك زيمرمان، التي ترأس لجنة الدفاع في البرلمان الألماني "البوندستاج"، مناقشة الأجندة الجيوسياسية للاتحاد الأوروبي.

مؤتمر ميونخ ميونخ غزة محمد اشتية فلسطين إسرائيل

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