قصف جوي إسرائيلي على جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي ،صباح اليوم الأحد، قصفًا جويًا على جنوب لبنان .

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة بصاروخين على بلدة يارون في قضاء بنت جبيل"، مشيرة إلى أن "قصفا مدفعيا طاول وادي بيت ليف".

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توترًا أمنيًا، وتبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.