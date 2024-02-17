"نصرا مهما".. بوتين يهنئ الجيش الروسي بعد السيطرة على أفدييفكا الأوكرانية

وكالات

هنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، جيشه بعدما أحكم سيطرته على مدينة أفدييفكا شرقي أوكرانيا، التي كانت مركز قيادة للجيش الأوكراني طوال أشهر سابقة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف "استمع فلاديمير بوتين في الكرملين الى تقرير وزير الدفاع سيرجي شويغو عن السيطرة على أفدييفكا، وهنأ الرئيس جنودنا ومقاتلينا بهذا الانتصار المهم".

وفي وقت سابق من اليوم، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، انسحاب قوات بلاده من مدينة أفدييفكا بشرق أوكرانيا بعد أشهر من القتال العنيف، بأنه "حل منطقي وعادل ومهني" لحماية أرواح الجنود.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر ميونيخ للأمن فيما يتعلق بقرار جيشه بالتخلي عن أفدييفكا: "كانت هذه هي المهمة الرئيسية بالنسبة لنا، نحن نحمي شعبنا وجنودنا".

كان القائد العام الأوكراني الجديد، الجنرال أولكسندر سيرسكي، قد أعلن أمر الانسحاب من أفدييفكا في وقت مبكر من صباح السبت.

وكتب سيرسكي: " على أساس الوضع العملياتي حول أفدييفكا، ولتجنب التطويق والحفاظ على حياة وصحة الجنود، قررت سحب وحداتنا من المدينة والتحرك إلى الدفاع في خطوط أكثر ملاءمة".

وأضاف: "لقد أدى جنودنا واجبهم العسكري بكرامة، وفعلوا كل ما في وسعهم لتدمير أفضل الوحدات العسكرية الروسية، وكبدوا العدو خسائر كبيرة في القوة البشرية والمعدات".

ولم يعلق الجيش الروسي في البداية على الوضع المتغير على خط المواجهة بالقرب من أفدييفكا، وكانت القوات الروسية تحاول الاستيلاء على أفدييفكا منذ شهر أكتوبر 2023، وتكبدت خسائر فادحة.

يشار إلى أن المدينة الصناعية السابقة موقع أمامي أوكراني في المنطقة المجاورة مباشرة لدونيتسك، عاصمة منطقة دونباس الغنية بالفحم والصلب والتي تسيطر عليها روسيا، منذ عام 2014، وفي الأيام الأخيرة، أصبح وضع المدافعين الأوكرانيين هناك صعبا على نحو متزايد.