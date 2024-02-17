أمين عام الناتو ينتقد رد الفعل الصيني على وفاة المعارض الروسي نافالني

بروكسل - (د ب أ)

انتقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج بشدة رد فعل حكومة الصين إزاء وفاة المعارض السياسي الروسي أليكسي نافالني في السجن.

وقال ستولتنبرج للصحفيين في مؤتمر ميونخ للأمن: "جاءنا اليوم البيان من وزير الخارجية الصيني قائلا إن وفاة نافالني (شأن روسي داخلي)، حسنا، إنه ليس شأنا روسيا داخليا لأننا نعلم جميعا أن ذلك نتيجة للنظام الاستبدادي في موسكو".

وأضاف أن "النظام الروسي اعتقل نافالني ظلما، وسممه بوحشية وتم الحكم عليه بالإعدام في الأساس لأنه تحلى بالشجاعة للوقوف ضد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وذكر ستولتنبرج أن أفضل طريقة لتكريم ذكرى نافالني ستكون هى دعم أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي المستمر.

وصور رد فعل الصين على وفاة نافالني باعتباره جزءا من نمط أوسع نطاقا لتأييد الصين ، حليفة روسيا ، الهادىء لحرب بوتين على أوكرانيا ، وأن النتيجة ستكون لها تبعات عالمية.

وأضاف ستولتنبرج: "إن بكين تتابع الحرب في أوكرانيا عن كثب، وما يحدث اليوم في أوكرانيا قد يحدث غدا في آسيا، وكلما كان بوتين ناجحا في أوكرانيا، زاد احتمال استخدام الرئيس (الصيني) شي (جين بينج) القوة ضد تايوان".