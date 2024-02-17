النرويج: هناك تجاوزات كبيرة في غزة وما يجري سيخلق تحديات أمنية كبيرة لأجيال

مصراوي

رحب رئيس وزراء النرويج، بما تقوم به قطر لتسهيل الوساطة بشأن الحرب المعقدة في غزة.

وقال رئيس وزراء النرويج، إن حجم الدمار والخراب كبير في غزة وهو ما سيؤثر على الأجيال مستقبلا، موضحا أن هناك تجاوزات كبيرة في حرب غزة وما يجري سيخلق تحديات أمنية كبيرة لأجيال.

وأضاف رئيس الوزراء، أننا نحن بحاجة إلى تسوية هذه الحرب حتى نتمكن من الانتقال إلى المرحلة التالية، مضيفا: "إذا انهارت السلطة الفلسطينية فسيكون الوضع خطيرا لعدة أشهر".

وتابع، نأمل أن ننجح في تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن رؤية تحقيق الدولة الفلسطينية الآن أقوى مما كانت عليه قبل الحرب، قائلا: "نحن بحاجة إلى قيادة فلسطينية تمثل كل الشعب الفلسطيني".

وأكمل، "لا أعتقد أن حماس ستدير غزة مستقبلا وعلى المجتمع الدولي دعم سلطة فلسطينية لإدارة القطاع".