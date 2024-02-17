إعلان

BBC

النرويج: هناك تجاوزات كبيرة في غزة وما يجري سيخلق تحديات أمنية كبيرة لأجيال

07:30 م السبت 17 فبراير 2024

غزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

رحب رئيس وزراء النرويج، بما تقوم به قطر لتسهيل الوساطة بشأن الحرب المعقدة في غزة.

وقال رئيس وزراء النرويج، إن حجم الدمار والخراب كبير في غزة وهو ما سيؤثر على الأجيال مستقبلا، موضحا أن هناك تجاوزات كبيرة في حرب غزة وما يجري سيخلق تحديات أمنية كبيرة لأجيال.

وأضاف رئيس الوزراء، أننا نحن بحاجة إلى تسوية هذه الحرب حتى نتمكن من الانتقال إلى المرحلة التالية، مضيفا: "إذا انهارت السلطة الفلسطينية فسيكون الوضع خطيرا لعدة أشهر".

وتابع، نأمل أن ننجح في تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن رؤية تحقيق الدولة الفلسطينية الآن أقوى مما كانت عليه قبل الحرب، قائلا: "نحن بحاجة إلى قيادة فلسطينية تمثل كل الشعب الفلسطيني".

وأكمل، "لا أعتقد أن حماس ستدير غزة مستقبلا وعلى المجتمع الدولي دعم سلطة فلسطينية لإدارة القطاع".

النرويج حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شكري وبوريل يؤكدان حرصهما على العمل المشترك لتحقيق انفراجة للأوضاع بغزة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

كواليس وتفاصيل مدوية بشأن مقتل مريم في سويسرا.. شقيقها يكشف الحقيقة
تراجع استثمارات مصر في سندات الخزانة الأمريكية بنحو الثلث خلال ديسمبر