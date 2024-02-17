خلال مؤتمر ميونيخ.. الصين تدعو لإحلال السلام في أوكرانيا عن طريق التفاوض

ميونيخ-(د ب أ)

دعا وزير الخارجية الصيني وانج يي مجددا إلى نهاية دبلوماسية عن طريق التفاوض للحرب في أوكرانيا في خطاب ألقاه اليوم السبت في مؤتمر ميونخ للأمن.

وذكر وانج أن الصين تعمل بلا كلل لإيجاد حل سياسي للأزمة.

وتجنب وانج من جديد إدانة الغزو الروسي المستمر للأوكرانيا، وتجنبت الصين، حليفة روسيا، بصورة حثيثة اتخاذ موقف عام مباشر بشأن الحرب.

وذكر وانج أن للدبلوماسية الصينية هدفا واحدا يتمثل فى تمهيد الطريق لمحادثات السلام وإيقاف دوامة العنف المستمرة وتحقيق الاستقرار.

وأفاد وانج بأنه يجب الإقرار بالمصالح الأمنية لروسيا وأوكرانيا في أي تسوية للصراع.

ولم تتم دعوة المسؤولين الروس للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن، وهو تجمع كبير لقادة العالم والخبراء السياسيين الأجانب.

ودعا وانج أيضا إلى وقف لإطلاق النار فى الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، مشيرا إلى ضرورة توقف القتال والحاجة إلى ممرات للمعونة الإنسانية بصفة عاجلة.

وأضاف وزير الخارجية الصيني أن السبيل الوحيد لعيش الإسرائيليين والفلسطينيين في سلام هو من خلال حل الدولتين الذي يعترف بدولة فلسطينية مستقلة.

وقدم وانج بلاده كوسيط في مجموعة من الصراعات، واصفا الصين بأنها قوة من أجل الاستقرار حتى في القضايا الصعبة.