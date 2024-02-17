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BBC

"بشرط إقامة دولة فلسطينية".. بلينكن: فرصة أمام إسرائيل لتطبيع العلاقات مع جيرانها

06:07 م السبت 17 فبراير 2024

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي

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وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه توجد فرصة استثنائية أمام الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأشهر المقبلة، لتطبيع العلاقات مع جيرانها من الدول العربية، مؤكدا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف وزير الخارجية اليوم السبت خلال حلقة نقاش على هامش مؤتمر الأمن السنوي المنعقد في ميونخ، أن هناك جهودا حقيقية تقودها دول عربية لتنشيط السلطة الفلسطينية حتى تكون أكثر فعالية في تمثيل الفلسطينيين.

وتابع بلينكن: "تقريبا كل دولة عربية تريد الآن دمج إسرائيل في المنطقة لتطبيع العلاقات، وتقديم التزامات وضمانات أمنية حتى تشعر إسرائيل بمزيد من الأمان"، موضحا: "أعتقد أن هناك أيضا ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى للمضي قدما في إقامة دولة فلسطينية تضمن أيضا أمن إسرائيل".

أنتوني بلينكن الخارجية الأمريكية تطبيع العلاقات اسرائيل الدولة الفلسطينية

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