مقديشو تندد بمحاولات الحكومة الإثيوبية منع الرئيس الصومالي من حضور القمة الأفريقية

مصراوي

أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالية، اليوم السبت، عن إدانتها الشديدة لـ "المحاولة الاستفزازية" من الحكومة الإثيوبية لمنع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من حضور القمة الإفريقية في العاصمة أديس أبابا، مطالبة الاتحاد الأفريقي بالتحقيق في الواقعة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن: "هذا التصرف ينتهك كل البروتوكولات الدبلوماسية والدولية، والأكثر خطورة، التقاليد الراسخة للاتحاد الأفريقي"، مشيرة إلى أن "هذا السلوك يضاف إلى التصرفات الغريبة من قبل الحكومة الإثيوبية في الفترة الأخيرة".

وقالت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم السبت، إن الرئيس حسن شيخ محمود شارك في القمة الأفريقية بالعاصمة أديس أبابا، وشدد في خطابه على أن الخطوات الإثيوبية في أرض الصومال "غير مقبولة".

وكانت الصومال اعتبرت الشهر الماضي مذكرة التفاهم التي وقعتها أديس أبابا مع "صوماليلاند" "اعتداء غير مبرر" على سيادتها، قبل أن يوقع شيخ محمود مرسوما يبطل مذكرة التفاهم مع إثيوبيا.

ونوّه في تغريدة عبر "إكس"، إلى أن "بدعم من مشرعينا وشعبنا، يُعد هذا القانون مثالاً على التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقاً للقانون الدولي".

وشهدت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا توترات كبيرة، في أعقاب إعلان أديس أبابا عن توقيع مذكرة تفاهم مع إدارة الأقاليم الشمالية الانفصالية "صوماليلاند"، تتيح لإثيوبيا الانتفاع بجزء من سواحلها على البحر الأحمر.