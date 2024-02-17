الخارجية تعلق على مزاعم إنشاء مصر منطقة عازلة على حدودها مع غزة

بي بي سي

نفى وزير الخارجية سامح شكري خلال حديثه لـ بي بي سي، أن تكون مصر بصدد اتخاذ خطوات لإقامة منطقة عازلة، أو معسكرات لنازحين فلسطينيين على حدودها مع قطاع غزة.

وفيما سبق نفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، نفي مصر القاطع لما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية، بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع.