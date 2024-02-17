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BBC

الخارجية تعلق على مزاعم إنشاء مصر منطقة عازلة على حدودها مع غزة

05:21 م السبت 17 فبراير 2024

وزير الخارجية سامح شكري

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بي بي سي

نفى وزير الخارجية سامح شكري خلال حديثه لـ بي بي سي، أن تكون مصر بصدد اتخاذ خطوات لإقامة منطقة عازلة، أو معسكرات لنازحين فلسطينيين على حدودها مع قطاع غزة.

وفيما سبق نفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، نفي مصر القاطع لما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية، بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع.

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BBC
وزير الخارجية سامح شكري سامح شكري ضياء رشوان الهيئة العامة للاستعلامات قطاع غزة أخبار BBC

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